Radamel Falcao'ya çılgın sözleşme Falcao’nun sözleşme detayları ortaya çıktı... Kolombiyalı yıldızın maaşı bonuslarla 7.5 milyon Euro’ya yükselebilir... Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada Radamel Falcao'nun yıllık 5 milyon Euro alacağı bildirildi.

2 milyon peşin, 3 milyon euro 10 taksitle ödenecek. Toplam 5 milyon Euro.

Falcao sezon başına 5 maçta ilk 11 çıkarsa 500 bin Euro, 10 maçta daha ilk 11 çıkarsa 500 bin Euro, 14 maçta daha ilk 11 çıkarsa 600 bin euro. Toplamda 29 maça ilk 11 çıkarsa 1.6 milyon Euro.

UEFA organizasyonlarında kazanılan her maç için 35 bin Euro, ligde kazanılan her maç için 20 bin euro, kupada kazanılan her maç için 8 bin Euro. Galatasaray'ın lig şampiyonluğunda Falcao'ya 200 bin Euro, Avrupa Ligi şampiyonluğunda ise 700 bin Euro ödenecek. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'da 200 bin Euro, çeyrek finalde 300 bin Euro, yarı finalde 400 bin Euro, şampiyonlukta 4 milyon Euro ödeme yapılacak.

Bu maddelerin dışında Galatasaray Kulübü Falcao'nun maaşında 2 aylık bir gecikme yapması halinde, oyuncu otomatikman sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacak.



KAP'A BİLDİRİLEN 5 MİLYON EU RO

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada Radamel Falcao'nun yıllık 5 milyon Euro alacağı bildirildi.