Güneş: Adım adım ilerliyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ankaragücü karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Deneyimli hoca şampiyonluk yarışı için ise "Adım adım ilerliyoruz. Önümüzde Galatasaray maçı ve sadece bu maçı düşünüyoruz. Bizim için başka bir maç yok" ifadelerini kullandı.
- Spor
- 29.04.2019
- Gazete
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