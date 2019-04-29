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Güneş: Adım adım ilerliyoruz

Deneyimli hoca, şampiyonluk için “Adım adım ilerliyoruz. Şimdi maçına hazırlanacağız” dedi.

Güneş: Adım adım ilerliyoruz
Beşiktaş Şenol Güneş, Ankaragücü karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Deneyimli hoca şampiyonluk yarışı için ise "Adım adım ilerliyoruz. Önümüzde maçı ve sadece bu maçı düşünüyoruz. Bizim için başka bir maç yok" ifadelerini kullandı.

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