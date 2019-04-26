Vida’ya Espanyol kancası Beşiktaş’ın Hırvat yıldızı İngiliz ve İtalyan takımlarının ardından İspanyol ekibi Espanyol’un da radarına girdi. Espanyol’un Vida için teklif yapacağı öne sürüldü.

Avrupa takımlarının Vida'ya ilgisi bitmek bilmiyor. İngiliz ve İtalyan takımlarının ardından İspanyol kulüplerinden Espanyol'un da Hırvat futbolcuyu yakın takibe aldığı gelen bilgiler arasında.



RUBI ONU ÇOK İSTİYOR

Espanyol Teknik Direktörü Rubi'nin Naldo ve Hermoso'nun performansından memnun olmadığı ve yeni sezonda Vida'nın alınması için yönetime tavsiye kararında bulunduğu öğrenildi. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için planlar yapan İspanyol kulübünün yöneticilerinin Vida'yı sezon sonuna kadar izlemeye devam edeceği ve Mayıs sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalacağı öne sürüldü.