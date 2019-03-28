Milli arada oyncularını takip eden Ersun Yanal'ın yüzü gülüyor. Milli Takım'a giden isimlerden Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc, Maurico Isla, Eljif Elmas gibi isimlerin yüksek formu Ankaragücü maçı öncesi tecrübeli hocayı sevindirdi.
TEK TEK ARADI
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın milli takımda forma giyen oyuncuları tek tek aradığı ve özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.
TEK TEK ARADI
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın milli takımda forma giyen oyuncuları tek tek aradığı ve özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.
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