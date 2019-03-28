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’ın milli mutluluğu

Milli oyuncuların formu ’ın yüzünü güldürdü.

Yanal’ın milli mutluluğu
Milli arada oyncularını takip eden 'ın yüzü gülüyor. Milli Takım'a giden isimlerden Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc, Maurico Isla, Eljif Elmas gibi isimlerin yüksek formu Ankaragücü maçı öncesi tecrübeli hocayı sevindirdi.

TEK TEK ARADI
Ersun Yanal'ın forma giyen oyuncuları tek tek aradığı ve özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

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