Sivasspor karşısında 15 ikili mücadele kazanan Şilili sağ kanat oyuncusu Mauricio Isla, Süper Lig kariyerindeki en yüksek sayısına ulaştı... Tecrübeli oyuncu, "3 puanı kazandığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
- Spor
- 16.03.2019
- Gazete
Mauricio Isla rekor kırdı!
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