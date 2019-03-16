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rekor kırdı!

Mauricio Isla rekor kırdı!
Sivasspor karşısında 15 ikili mücadele kazanan Şilili sağ kanat oyuncusu Mauricio Isla, kariyerindeki en yüksek sayısına ulaştı... Tecrübeli oyuncu, "3 puanı kazandığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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