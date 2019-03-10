Volkan Demirel çılgına döndü

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Başakşehir maçında bir pozisyon sonrası çılgına döndü. Deneyimli file bekçisi sinirlerine hakim olamayarak kale direklerini yumrukladı. Volkan'ın sakinleşmesi de bir hayli uzun sürdü.
TARAFTARDAN TEPKİ VAR
Sarı-Lacivertli taraftarlar ise Volkan Demirel'e dünkü maçta yediği ilk golde hatalı olduğu gerekçesiyle sert sözlerle yüklendi. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada "Volkan artık kaleyi devretmeli" şeklinde yorumlar yaptı.
TARAFTARDAN TEPKİ VAR
Sarı-Lacivertli taraftarlar ise Volkan Demirel'e dünkü maçta yediği ilk golde hatalı olduğu gerekçesiyle sert sözlerle yüklendi. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada "Volkan artık kaleyi devretmeli" şeklinde yorumlar yaptı.
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