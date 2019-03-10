Volkan Demirel çılgına döndü Fenerbahçe’nin kaptanı bir pozisyon sonrası sinirlerine hakim olamadı ve direği yumrukladı...

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Başakşehir maçında bir pozisyon sonrası çılgına döndü. Deneyimli file bekçisi sinirlerine hakim olamayarak kale direklerini yumrukladı. Volkan'ın sakinleşmesi de bir hayli uzun sürdü.



TARAFTARDAN TEPKİ VAR

Sarı-Lacivertli taraftarlar ise Volkan Demirel'e dünkü maçta yediği ilk golde hatalı olduğu gerekçesiyle sert sözlerle yüklendi. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada "Volkan artık kaleyi devretmeli" şeklinde yorumlar yaptı.