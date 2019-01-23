Adriano’yu Güneş çarptı

Son olarak kalmak istediğini söyleyen Adriaono'nun geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş tarafından idmandan çıkartıldığı bildirildi. Sporx.com'un haberine göre Şenol Güneş, "Kafası başka yerde bir oyucu istemiyorum" diyerek Adriano'nun idmanı terk etmesini istedi. Sonrasında ise Adriano'nun "Hocam kararımı verdim. Kalyorum" dediği ifade edildi.