Adnan Polat'tan örnek hareket

Mardin Nusaybin'de 6-15 yaş arası kız çocuklarından oluşan G.Saray Basketbol Okulu, Sarı-Kırmızılılar'ın eski başkanı Adnan Polat'ın desteğiyle faaliyete geçti. Spor okulunun öğrencileri hazırladıkları afişlerle Polat'a teşekkür etti.Okulun kooridatörü Şehmuz Ak "Bölgemize böyle bir destek veren Polat'a teşekkür ederiz" dedi.
- Spor
- 06.12.2018
- Gazete
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