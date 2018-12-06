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'tan örnek hareket

Adnan Polat'tan örnek hareket
'de 6-15 yaş arası kız çocuklarından oluşan G.Saray Okulu, Sarı-Kırmızılılar'ın eski başkanı 'ın desteğiyle faaliyete geçti. Spor okulunun öğrencileri hazırladıkları afişlerle Polat'a teşekkür etti.Okulun kooridatörü Şehmuz Ak "Bölgemize böyle bir destek veren Polat'a teşekkür ederiz" dedi.

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