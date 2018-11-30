Karius yine çıldırttı

Daha önce Malmö deplasmanında yediği hatalı gollerle Beşiktaş'ın yenilgisine neden olan kaleci Karius, Sarpsborg deplasmanında da takımını yakan isim oldu. Henüz 1. dakika dolmadan yenilen golde zamanlama hatası yapan Alman file bekçisi, 2. golde ise kalesinde bile değildi! 6 dakika içinde yenilen 2 golün ardından Beşiktaş yine de maçı çevirmeyi başardı.