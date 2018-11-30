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yine çıldırttı

Yenilen İlk golde zamanlama hatası yapan 2. golde ise kalesinde bile değildi...

Karius yine çıldırttı
Daha önce Malmö deplasmanında yediği hatalı gollerle Beşiktaş'ın yenilgisine neden olan kaleci Karius, Sarpsborg deplasmanında da takımını yakan isim oldu. Henüz 1. dakika dolmadan yenilen golde zamanlama hatası yapan Alman file bekçisi, 2. golde ise kalesinde bile değildi! 6 dakika içinde yenilen 2 golün ardından Beşiktaş yine de maçı çevirmeyi başardı.

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