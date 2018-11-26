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Aslan, Kartal’ı teslim aldı

Tahincioğlu ’ndeki derbide G.Saray, ’ı deplasmanda yıktı.

Aslan, Kartal’ı teslim aldı
Tahincioğlu 'ndeki derbi maçta Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda 74-72 devirdi. Cimbom ilk periyodu 23-18, devreyi de 37-32 geride kapattı. 3. periyodun sonunda farkı bire indiren Aslan maçtan 74-72 galip ayrıldı.

FENER, TOFAŞ'I 74-69 YENDİ
Dün Tofaş'a konuk olan Fenerbahçe ise rakibini 74-69 yendi. Ligdeki diğer maçlarda alın sonuçlar şöyle: Anadolu Efes-Gaziantep: 88-81, Afyon Belediye-Darüşşafaka Tekfen: 93-96.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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