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Türkoğlu: İki maçı da kayıpsız geçeceğiz

Türkoğlu: İki maçı da kayıpsız geçeceğiz
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Takımı'nın 2019 FIBA Avrupa Elemeleri'nde İspanya ve Karadağ ile oynayacağı maçları kayıpsız geçerek Dünya Kupası'na gitmesini hedeflediklerini söyledi. TBF ile Bilyoner, basketbol milli takımları ana sponsorluğu için sözleşme imzaladı.

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