Türkoğlu: İki maçı da kayıpsız geçeceğiz

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ve Karadağ ile oynayacağı maçları kayıpsız geçerek Dünya Kupası'na gitmesini hedeflediklerini söyledi. TBF ile Bilyoner, basketbol milli takımları ana sponsorluğu için sözleşme imzaladı.
- Spor
- 24.11.2018
- Gazete
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