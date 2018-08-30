Kalpler Monaco’da atacak!

Dünya futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları bu akşam çekilecek. Saat 19.00'da Monaco gerçekleştirilecek kura çekiminde Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. Kuraya 4. torbadan girecek olan temsilcimizi birbirinden zorlu rakipler bekliyor. Son olarak 2014 yılında bu büyük organizasyonda yer alan ve Cesare Prandelli yönetiminde grup sonuncusu olan Galatasaray bu kez Fatih Terim'le büyük başarılar hedefliyor.
İLK MAÇLAR 18-19 EYLÜL'DE OYNANACAK
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek. Bu dev organizasyonun finali, 1 Haziran 2019'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.
İLK MAÇLAR 18-19 EYLÜL'DE OYNANACAK
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek. Bu dev organizasyonun finali, 1 Haziran 2019'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.
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