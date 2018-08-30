Kalpler Monaco’da atacak!

futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan'nde grup kuraları bu akşam çekilecek. Saatgerçekleştirilecek kura çekiminde'ın rakipleri belli olacak. Kuraya 4. torbadan girecek olan temsilcimizi birbirinden zorlu rakipler bekliyor. Son olarakyılında bu büyük organizasyonda yer alan veyönetiminde grup sonuncusu olanbu kez'le büyük başarılar hedefliyor.Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek. Bu dev organizasyonun finali, 1 Haziran 2019'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.