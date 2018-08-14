Phillip Cocu: Birlikte olmaya mecburuz

F.Bahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı Phillip Cocu, Benfica maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
KAZANACAĞIZ
Cocu, "Kendi sahamızda farklı bir maç oynayacağız. Benfica stadında çok güzel bir atmosfer vardı ama bu kez bizim taraftarımız önünde oynayacağız. Ligdeki maçımızda taraftarımız burayı nasıl bir hale getirebileceğini gösterdi. Birlikte olmaya mecburuz" dedi. Tecrübeli hoca, "Maksimum seviyemizde performans göstermeye mecburuz. Kazanmak için sahada olacağız. Kazanarak, bir üst tura adımızı yazdırmak istiyoruz" diye konuştu. Volkan Demirel ise Benfica karşısında turu geçmek için herşeyi deneyeceklerini söyledi.
KAZANACAĞIZ
Cocu, "Kendi sahamızda farklı bir maç oynayacağız. Benfica stadında çok güzel bir atmosfer vardı ama bu kez bizim taraftarımız önünde oynayacağız. Ligdeki maçımızda taraftarımız burayı nasıl bir hale getirebileceğini gösterdi. Birlikte olmaya mecburuz" dedi. Tecrübeli hoca, "Maksimum seviyemizde performans göstermeye mecburuz. Kazanmak için sahada olacağız. Kazanarak, bir üst tura adımızı yazdırmak istiyoruz" diye konuştu. Volkan Demirel ise Benfica karşısında turu geçmek için herşeyi deneyeceklerini söyledi.
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