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Ateş Bacca'yı sardı

, İtalyan devi ’ın tecrübeli golcüsü için temaslarını hızlandırdı . Damien Comolli, bu hafta işi bitirmeye çalışacak... Higuain'in iyle forvet sayısı yükselen Milan'ın da golcüyü bir başka takıma kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi..

Ateş Baccayı sardı
F.Bahçe forvet inde sona yaklaştı... Sarı-Lacivertliler, Milan'ın golcüsü 'yı kiralamak için her yolu deniyor. Teknik Direktör Phillip Cocu'nun da kadrosunda görmeyi çok istediği 31 yaşındaki santrforun da 'dan ayrılmak istediği öğrenildi.

İTALYANLAR ONU GÖNDERECEK
Milan'ın Higuain'in transfer etmesi sonrasında takımdaki golcü sayısı 4'e yükselen İtalyan ekibinin de Carlos Bacca'yı maliyetinden dolayı bir başka takıma kiralamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

TARAFTARLAR YOLUNU GÖZLÜYOR
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin bu hafta içinde Milan'ın yetkilileriyle bir araya gelerek transferi son şeklini vermesi bekleniyor. F.Bahçe taraftarı da golcü transferini dört gözle bekliyor.

FENERBAHÇE'NİN İLACI OLUR
Kolombiya Milli Takımı'nda 48 maça çıkan Carlos Bacca bu karşılaşmalarda rakip fileleri 18 kez havalandırmayı başardı. 31 yaşındaki golcü futbolcu, ceza sahası içindeki fırsatçılığıyla Fener'e büyük güç katar.​
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