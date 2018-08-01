Ayağının tozuyla 11’e

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, bir yandan takımını yeni sezona hazırlarken diğer yandan da Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki çok kritik Benfica maçının 11'ini belirlemeye çalışıyor.



ZİHİNSEL OLARAK HAZIRLAN

Hollandalı teknik adamın İngiltere'den hazır olarak takıma katılan Andre Ayew'i ilk 11'de oynatma kararı alarak bu durumu Ganalı oyuncuya bildirdiği öğrenildi. Cocu'nun, "Fizik olarak hazır ve fit durumdasın. Benfica maçına zihinsel olarak hazır olanı istiyorum. Zorlu ve kritik bir maç olacak. Senden maksimum katkıyı bekliyorum" dedi.