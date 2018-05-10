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Burak sezonu kapattı Hugo 'da yok

larla boğuşan dün iki şok haberle daha sarsıldı

Burak sezonu kapattı Hugo Bursada yok
Bordo-Mavili takımda Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega'nın sakatlandığı açıklandı. Burak'ın sezonu kapadığı açıklanırken, Rodallega'nın bu haftaki maçında oynayamacağı öğrenildi. 'da Bursa maç öncesi eldeki tek forvet Dame N'Doye.
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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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