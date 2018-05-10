Burak sezonu kapattı Hugo Bursa'da yok
Sakatlıklarla boğuşan Trabzon dün iki şok haberle daha sarsıldı
Etiketler: Bursa , Burak Yılmaz , Trabzon , sakatlık
- 10 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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