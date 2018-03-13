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Bize yakışanı yapacağız

Tecrübeli hoca, ciddiyeti elden bırakmamaları gerektiğini söyleyerek, “Bize yakışanı yapacağız”dedi

Bize yakışanı yapacağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bayern Münih'le oynayacakları maç öncesinde takımla bir toplantı yaptı. Futbolcularından Bayern Münih önünde ilk maçta aldıkları 5-0'lık yenilgiyi unutmalarını isteyen tecrübeli hoca, "Bu skoru çevirmek zor ama pes etmeyin. Bize yakışanı yapın. Elensek bile 'ın gücünü herkese gösterin. Ciddiyeti elden bırakmayın" dedi.

HER ŞEYİNİZİ ORTAYA KOYUN
Futbolcularından Başakşehir maçını unutmalarını isteyen Güneş, "Ligi şimdilik askıya alın. Bayern önünde sizden her şeyinizi ortaya koymanızı istiyorum. Beni mahcup etmeyin" diye konuştu.

TARAFTARIMIZI SEVİNDİRELİM
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir dönem geçirdiklerini vurgulayan Güneş, "İlk maçta 10 kişi kalmamız farklı skora yol açtı. Evimizde bu maçı kazanarak taraftarımıza yeni bir zafer hediye edelim" dedi.
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