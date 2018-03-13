Bize yakışanı yapacağız

Beşiktaş Teknik DirektörüŞenol Güneş, BayernMünih'le oynayacaklarımaç öncesindetakımla bir toplantıyaptı. FutbolcularındanBayern Münihönünde ilk maçta aldıkları5-0'lık yenilgiyiunutmalarınıisteyen tecrübelihoca, "Bu skoruçevirmek zor amapes etmeyin. Bizeyakışanı yapın.Elensek bile Beşiktaş'ıngücünüherkese gösterin.Ciddiyeti elden bırakmayın"dedi.
HER ŞEYİNİZİ ORTAYA KOYUN Futbolcularından Başakşehir maçını unutmalarını isteyen Güneş, "Ligi şimdilik askıya alın. Bayern önünde sizden her şeyinizi ortaya koymanızı istiyorum. Beni mahcup etmeyin" diye konuştu.
TARAFTARIMIZI SEVİNDİRELİM Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir dönem geçirdiklerini vurgulayan Güneş, "İlk maçta 10 kişi kalmamız farklı skora yol açtı. Evimizde bu maçı kazanarak taraftarımıza yeni bir zafer hediye edelim" dedi.
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