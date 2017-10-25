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Fener'de hedef 24 puan

, “İlk yarıda kalan 8 maçı kazanalım sonra şampiyonluğu konuşalım” dedi

Fenerde hedef 24 puan
Derbi maçları geride bırakan ve Başakşehir ile de oynayan Fenerbahçe, zorlu fikstürü bu haftaki Kayseri maçıyla birlikte geride bırakıyor. Futbolcularını sürekli motive eden Kocaman, "Şimdi ilk yarıda kalan 8 maçı kazanalım. Sonrasında şampiyonluğu konuşuruz. Maç maç bakacağız ve her maçımız final gibi olmalı" dedi. herkes hazır olsun takımda her futbolcunun kendisini hazır tutmasını da istedi.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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