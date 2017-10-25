Fener'de hedef 24 puan

Derbi maçları geride bırakan ve Başakşehir ile de oynayan Fenerbahçe, zorlu fikstürü bu haftaki Kayseri maçıyla birlikte geride bırakıyor. Futbolcularını sürekli motive eden Kocaman,"Şimdi ilk yarıda kalan 8maçı kazanalım. Sonrasındaşampiyonluğu konuşuruz.Maç maç bakacağızve her maçımız final gibiolmalı" dedi. herkes hazır olsun Aykut Kocaman takımda her futbolcunun kendisini hazır tutmasını da istedi.
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