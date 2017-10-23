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Seyirci rekoru kırıldı

-Fenerbahçe karşılaşmasını 50 bin 291 kişi izledi. Böylece bu sezonki seyirci rekoru kırıldı.

Seyirci rekoru kırıldı
G.Saray ile F.Bahçe arasında oynanan derbi sezonun en çok toplayan karşılaşması oldu. Maçı deplasman tribünü dahil 50 bin 291 kişi izledi. Maç Türk Telekom Stadyumu'nun en çok ilgi gören 10 karşılaşma arasına da girdi.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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