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Yol Durumu
  1. Sıra şimdi Fener’e geldi
  2. Usta kalemler F.Bahçe maçını yazdı...

Sıkıysa yakala!

53. dakikada Sarı-Kırmızılılar’ı öne geçiren Gomis, 76. dakikada kendi yarattığı penaltıyı da ağlara gönderdi.8. maçında 7. galibiyetini alan Aslan, Beşiktaş'la farkı 8'e, Fener'le de maç fazlasıyla tam 11 puana çıkardı

Sıkıysa yakala!
Kim tutar Cimbom'u!.. Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'la farkı 8 puana, Fenerbahçe'yle ise maç fazlasıyla 11 puana çıkardı. Cimbom gelecek hafta oynanacak Fener derbisi öncesinde çok büyük moral de depoladı.

​MÜTHİŞ ŞUT, HARİKA KURTARIŞ
İlk yarıda iki takım da tutuk bir futbol sergiledi. 18. dakikada Skubic'in sağdan orta şut karışımı gönderdiği top kaleci Muslera'da kaldı. 35. dakikada Feghouli dönerek müthiş vurdu, Serkan harika çıkardı.

​ÜST ÜSTE POZİSYONLAR VE GOL
İlk devre 0-0 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray 53. dakikada golü buldu. Üst üste Konya kalesine çekilen şutlar sonrasında Bafetimbi Gomis sol ayağıyla çok sert bir vuruşla skoru 1-0 yaptı.

BAFE GOMİS'TEN SEVGİLERLE...
76. dakikada Gomis müthiş hareketlerle Konya ceza sahasına girdi, Ali Turan'ın hamlesiyle yerde kalınca hakem Özgür Yankaya 'penaltı' dedi. Penaltıyı ağlara yollayan Gomis skoru 2-0 yaptı ve skoru belirledi.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehmet -newyork Mehmet -newyork

santaforsuz konya ,,,canlar kimin icin caliyor,,,acilen birinci sinif bir santrafor lazim,,,birak felsefe yapmayi resit akcay hoca,,,takim kumeye gidiyor,,arada bir mac almakla bu is gitmez,,,

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cevapla 15.10.2017 04:52
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