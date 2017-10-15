Sıkıysa yakala!

Kim tutar Cimbom'u!.. Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'la farkı 8 puana, Fenerbahçe'yle ise maç fazlasıyla 11 puana çıkardı. Cimbom gelecek hafta oynanacak Fener derbisi öncesinde çok büyük moral de depoladı.



​MÜTHİŞ ŞUT, HARİKA KURTARIŞ

İlk yarıda iki takım da tutuk bir futbol sergiledi. 18. dakikada Skubic'in sağdan orta şut karışımı gönderdiği top kaleci Muslera'da kaldı. 35. dakikada Feghouli dönerek müthiş vurdu, Serkan harika çıkardı.



​ÜST ÜSTE POZİSYONLAR VE GOL

İlk devre 0-0 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray 53. dakikada golü buldu. Üst üste Konya kalesine çekilen şutlar sonrasında Bafetimbi Gomis sol ayağıyla çok sert bir vuruşla skoru 1-0 yaptı.



​ BAFE GOMİS'TEN SEVGİLERLE...

76. dakikada Gomis müthiş hareketlerle Konya ceza sahasına girdi, Ali Turan'ın hamlesiyle yerde kalınca hakem Özgür Yankaya 'penaltı' dedi. Penaltıyı ağlara yollayan Gomis skoru 2-0 yaptı ve skoru belirledi.