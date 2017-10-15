Sıkıysa yakala!

53. dakikada Sarı-Kırmızılılar’ı öne geçiren Gomis, 76. dakikada kendi yarattığı penaltıyı da ağlara gönderdi.8. maçında 7. galibiyetini alan Aslan, Beşiktaş'la farkı 8'e, Fener'le de maç fazlasıyla tam 11 puana çıkardı
Kimtutar Cimbom'u!.. Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'la farkı 8 puana, Fenerbahçe'yle ise maç fazlasıyla 11 puana çıkardı. Cimbom gelecek hafta oynanacak Fener derbisi öncesinde çok büyük moral de depoladı.
MÜTHİŞ ŞUT, HARİKA KURTARIŞ İlk yarıda iki takım da tutuk bir futbol sergiledi. 18. dakikada Skubic'in sağdan orta şut karışımı gönderdiği top kaleci Muslera'da kaldı. 35. dakikada Feghouli dönerek müthiş vurdu, Serkan harika çıkardı.
ÜST ÜSTE POZİSYONLAR VE GOL İlk devre 0-0 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray 53. dakikada golü buldu. Üst üste Konya kalesine çekilen şutlar sonrasında BafetimbiGomis sol ayağıyla çok sert bir vuruşla skoru 1-0 yaptı.
BAFEGOMİS'TEN SEVGİLERLE... 76. dakikada Gomismüthiş hareketlerleKonya ceza sahasınagirdi, Ali Turan'ınhamlesiyle yerdekalınca hakem ÖzgürYankaya 'penaltı' dedi.Penaltıyı ağlara yollayanGomis skoru 2-0yaptı ve skoru belirledi.
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santaforsuz konya ,,,canlar kimin icin caliyor,,,acilen birinci sinif bir santrafor lazim,,,birak felsefe yapmayi resit akcay hoca,,,takim kumeye gidiyor,,arada bir mac almakla bu is gitmez,,,
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