Yumurtanın en faydalı hali hangisi? Kesinlikle bu şekilde tüketmelisiniz

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Environmental Science Journal 2024 kaynaklı bilgilere göre yumurtanın en faydalı hali haşlanmış olarak tüketilmesidir. Haşlama sırasında yumurtanın besin değerleri büyük oranda korunur ve ek yağ kullanılmadığı için sağlıklı bir alternatif sunar. Ayrıca haşlanmış yumurta düşük kalori içeriğiyle dengeli beslenme planlarının önemli bir parçasıdır.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi Yumurtanın Besin Değerleri ve Önemi Protein, B vitamini, demir, selenyum gibi birçok faydalı bileşeni bünyesinde barındıran yumurta, sağlıklı beslenme programlarının vazgeçilmezlerinden biridir. Ancak yumurtanın nasıl pişirildiği, içeriğindeki vitamin ve minerallerin korunması açısından büyük önem taşır. Çiğ Yumurta Mı, Pişmiş Yumurta Mı? Bazı görüşler çiğ yumurtanın protein oranının daha yüksek kaldığını öne sürse de, pişirilmemiş yumurtanın biyoyararlanımı düşüktür. Ayrıca çiğ yumurta tüketimi, salmonella riski taşıdığı için sağlık açısından tehlikeli olabilir.