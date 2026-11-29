İ L A N

T.C. SİİRT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/118 Esas 19/11/2026

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile SİİRT DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIK BÜRO BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Siirt İli, Merkez İlçesi, Karakol Mahallesinde bulunan 47 ada 2 parsel nolu taşınmazın hissedarlarından Mecit oğlu Abdullah, Mecit oğlu Hüseyin, Mecit oğlu Hasan hakkında Siirt Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 26/03/2024 tarih ve 2014/95 Esas, 2014/178 Karar sayılı ilamı ile kayyımlık kararı verilmesine rağmen ilgililerin ortaya çıkmadığı, haber de alınamadığı ve mirasçıların da bugüne kadar ortaya çıkmadığı anlaşılmakla, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 588.maddesinde "sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin malvarlığı veya ona düşen miras payı on yıl resmen yönetilirse ya da malvarlığı böyle yönetilenin yüz yaşını dolduracağı süre geçerse, Hazine'nin istemi üzerine o kimsenin gaipliğine karar verilir" hükmü gereğince ve Siirt İli, Merkez İlçesi, Karakol Mahallesinde bulunan 47 ada 2 parsel nolu taşınmazın hissedarlarından Mecit oğlu Abdullah, Mecit oğlu Hüseyin, Mecit oğlu Hasan'dan uzun süredir haber alınamadığından ve ölmüş olmasının muhtemel olduğundan bahisle adı geçenlerin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla Türk Medeni Kanunu' nun 33. Maddesinde " ... Mahkeme, gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimseleri, belirli bir sürede bilgi vermeleri için usulüne göre yapılan ilânla çağırır. ..." hükümü gereğince, Türk medeni Kanunu'nu 32, 33 ve devamı maddeleri ile TMK 588. Maddesi gereğince işbu ilan tarihinden itibaren adı geçen hakkında bir bilgisi olanlar ile taşınmaz maliklerinin kendisi yada miraçılarının ilan tarihinden itibaren mahkememiz dosyasına başvurmaları ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02606924 #ilan.gov.tr