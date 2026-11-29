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T.C. REYHANLI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/6 Esas

DAVALILAR : 1- HAMİT ES Kanarya Mah. Serçe Sk. Bina No: 79 Kat No: Z Daire No: 3 Küçükçekmece/İstanbul/Türkiye Küçükçekmece/ İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 23/12/2026 GÜNÜ SAAT: 14:15'de Belirlenen zamanda Ön İnceleme Duruşması yapılacağı Sulh için hazırlık yapılması Cevap Dilekçesi ile delillerin, belgelerin sunulması ve gerekli açıklamalar için 2 haftalık kesin süre verildiği Yapılmadığı takdirde bunlardan vazgeçilmiş sayılacağı Aynı duruşmada Tahkikata geçilebileceği Tarafların yokluklarında duruşmaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği Tahkikatta tanıkların hazır edilmeleri halinde dinlenebileceği Tahkikatın sona erdiği duruşmada Basit Yargılama usulüne tabi olması nedeniyle sözlü yargılama aşamasının bulunmadığı Hazır bulunan tarafların son beyanları alınarak ve 150. madde hükmü saklı olarak yokluklarında hüküm verileceği (HMK 139,147,316-322)

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