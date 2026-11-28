Örnek No:55*

T.C. SAPANCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/15 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya Sapanca ilçesi, Kurtköy-Dibektaş Mah., 954 ada, 34 parsel meyva bahçesi vasıflı 1788,43 m² alana sahip taşınmaz; geniş evsafı mevcut bilirkişi raporundadır. (Talepte bulunana bir sureti.)

Adresi : İlçe Merkezine 4,45Km Mesafededir.Sapanca / SAKARYA

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 15.491.155,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2027 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 10:13

23/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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