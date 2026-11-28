İ L A N

T.C. KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/37 Tereke

Mahkememizin 2026/37 Tereke sayılı dosyasından yürütülmekte olan Terekenin Resmi Tasfiyesi davası kapsamında 10/06/2026 tarihinde vefat eden Kırıkkale ili, Balışeyh ilçesi, Kenanobası Mah./Köy, 8 hanede nüfusa kayıtlı, Adil ve Ümmühan'dan olma, 01/01/1966 doğumlu, 38758473364 T.C. Kimlik Numaralı Hasan Pehlivanlı'nın yakın yasal mirasçılarının mirası reddettiklerinden murisin terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir.

Bu itibarla TMK.'nun 620, 621, ve 634. Maddeleri gereğince murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı, tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

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