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T.C. ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2026/100

KARAR NO : 2026/1311

Davacı TEİAŞ GENEL .MÜD. Vekili tarafından davalılar Fatma Bulut ve arkadaşları aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının Dairemizde yapılan istinaf incelemesi sonunda; Davalılar Fatma Güngör ve Salih Bulut'a karar ve Temyiz dilekçesi tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğ edilmesine karar verilmekle;

HÜKÜM :

Posof Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 27/03/2025 tarih, 2024/122 Esas ve 2025/95 Karar sayılı kararının Kaldırılmasına HMK'nın 353/(1),b,2 maddesi gereğince düzelterek yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle; Davanın Kabulüne Dava konusu Ardahan İli, Posof ilçesi, İncedere Köyü, 101 ada 371 parsel sayılı taşınmazın 02/01/2025 tarihli fen bilirkişi raporunda sarı renkle gösterilen 1161,40 m2'lik kısmı üzerinde davacı TEİAŞ lehine Daimi İrtifak Hakkı Tesesine ve Tapuya tesciline ve kamulaştırma bedelinin 16.211,81-TL olduğunun tespitine ve tespit edilen bedelin derhal nemalarıyla birlikte davalılara ödenmesi için ilgili bankaya müzekkere yazılmasına karar verilmiş olup, karar davacı vekili tarafından 30/07/2026 tarihinde temyiz talebinde bulunmuştur.

Davalı Fatma Güngör ve Salih Bulut'a Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.16/11/2026

Basın No: ILN02606641 #ilan.gov.tr