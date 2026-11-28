T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı 2022/312-Ceza Dava Dosyası

Karar :2026/622

İLAN VARAKASI

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ : HANİFE BÜŞRA ERBAŞ, Dursun Ali ve Zeynep kızı, TC Kimlik No:10403542908

KATILAN : İSTANBUL AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI, Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No:10 Fatih/ İSTANBUL.

VEKİLLERİ : Av. MERVE CİVELEK,

İstanbul Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hukuk Hizmetleri Ek Bina-Şişhane Beyoğlu/ İSTANBUL

SANIK : OVEZ HOMMADOV, Atajan ve Yazgozel oğlu, 20/08/1994 TÜRKMENİSTAN doğumlu, yabancı Kimlik No:99543469436

SUÇ : Cinsel Taciz

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 13/02/2022

SUÇ YERİ : İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 08/10/2026

G. KARAR YAZIM TARİHİ : 14/10/2026

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanık OVEZ HOMMADOV hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda; mahkememizin08/10/2026 tarih 2022/312 esas 2026/622 karar sayılı ilamı ile "cinsel taciz" suçundan beraat kararı verildiği, sanık yokluğunda verilen mahkememiz kararından sonra yapılan tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen şahsa tebliğ edilemediğinden;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin (gerekçeli kararın ) ve katılan vekilinin istinaf dilekçesinin, YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMK'nun 273. Maddeleri gereğince takip edilen iki hafta içerisinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği, ayrıca katılan kurum vekilinin istinaf dilekçesine cevap verebileceği ihtarına havi, mahkememizce verilen gerekçeli karar ve katılan kurum vekilinini istinaf dilekçesi tebliğ olunur.

Basın No: ILN02606992 #ilan.gov.tr