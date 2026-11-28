T.C. ANTALYA VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi ve Eklentileri Hurda Karşılığı Yıkım İşi

İHALE İLANI



1-Antalya Atatürk Devlet Hastanesi ve Eklentileri Hurda Karşılığı Yıkım İşi; yıkım enkazından çıkacak malzemeler karşılığında; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile yapılacaktır. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü olan 10/12/2026 saat 10:00 'a kadar istenilen belgelerle birlikte Yatırım İzleme Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir

1- İdarenin:

a) Adresi : Bayındır Mh. Gazi Blv. No:2 Muratpaşa ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası: 0242 245 66 66

c) Elektronik Posta Adresi : antalya.yikob@icisleri.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği adres : Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı – Yatırım İzleme Müdürlüğü'nde görülebilir.



2- İhale Konusu işin:

a. Niteliği türü ve miktarı : Antalya Atatürk Devlet Hastanesi ve Eklentileri Hurda Karşılığı Yıkım İşi için ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.

b-Yapılacağı yer : Muratpaşa/ANTALYA

c)- İşin süresi : 45 (Kırkbeş) gündür.



3- İhalenin:

a. Yapılacağı yer : Antalya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu

b. Tarihi ve saati 10/12/2026 saat 10:00



4-İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

a. Özel Teknik Şartname, İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısının istekli tarafından sayfaları imzalanacak, imzalı hali ihale dosyasına eklenecektir.

b. Noter Tasdikli İmza Sirküsü

c. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

d. Bağlı bulunduğu Odaya kayıt Belgesi

e. Ticaret Sicil Belgesi

f. 2026 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sisteme göre ikametgâh belgesi,

g. Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noter Onaylı imza sirküsü (Tüzel kişi ise)

h. İş bu ihalenin muhammen bedeli 8.437.747,98 TL + KDV ( Türk Lirası) olacaktır, bu işin geçici teminat bedeli idareye kapalı zarfta verilecek ilk teklifin %3'ün den az olmayacaktır.

a. Noter tasdikli Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi Personel Taahhütnamesi

j. Yer Gördü Belgesi

k. Y2 grubuna uygun Büyük Paletli Ekskavatör, Orta Boy Ekskavatör, Mini Ekskavatör, Arazöz (Su Tankeri), Toz Bastırma Sistemi bulundurulması zorunludur. (Araçların Bilgi-Belgeleri ihale aşamasında noter taahhütlü sunulacaktır.)

ax. Vekaleten girecekler için vekaletname ve vekaleti alanın imza sirküsü

all. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve şartname bedeli olan 10.000,00 Türk Lirası (Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Ziraat Bankası Güllük Şubesi TR36 0001 0025 7567 8545 4950 35 Nolu İban no.lu hesabına ) yatırılarak idarenin adresinden satın alınabilir.

n. Geçici teminat mektup alınması durumunda süresiz, nakit yatırılacak ise (Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Ziraat Bankası Güllük Şubesi TR36 0001 0025 7567 8545 4950 35 Nolu İban no.lu hesabına yatırılacaktır.

İlan olunur.

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