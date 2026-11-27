Örnek No:55*

T.C.

YATAĞAN(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İli, Yatağan İlçesi, Doğanköy Mahallesi, Dikilitaş Mevkii, 119 ada 19 parselde konumlu "Arsa" niteliğinde 487,26 m² yüzölçümlü taşınmazdır

Yüzölçümü : 487,26 m2

İmar Durumu : Yatağan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13919 sayılı yazısı ekindeki imar durum belgesine göre; Doğanköy Mahallesi 119 ada 19 parsel numaralı, taşınmazın 1/1000 ölçekli Yatağan İlave ve Revizyon İmar Planında Gelişme Konut Alanında kalmakta olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.360.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 14:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 14:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 14:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 14:19

25/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02606076 #ilan.gov.tr