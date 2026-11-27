T.C.

SÖKE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/278 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı , BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ileDavalılar , AYŞE DURNA, EKREM İNCE, HÜSEYİN İNCE, SÜLEYMAN İNCE arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;;Mahkememizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında verilen ara karar gereğince; taşınmazın bulunduğu yer, miktar ve vasfı belirtilen tapulu taşınmazla ilgili, davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. tarafından davalı aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) açılması sebebiyle; aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin davacı kuruma yöneltilmesi gerektiği, süresi içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, dosya tarafının duruşmanın atılı bulunduğu 12/01/2027 günü saat 15:38'ten itibaren aşağıda belirtilen davalının duruşmada mahkememizde hazır bulunulması veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmesi gerektiği, duruşmalarda bulunmadığı veya vekil ile temsil ettirmediği takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; kamulaştırma bedelinin bankaya yatırılması hususları 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur.24.11.2026

İLGİLİ KİŞİ : SÜLEYMAN İNCE - 32080054*** : HÜSEYİN İNCE - 32083053***

: EKREM İNCE - 32077054***

: AYŞE DURNA - 15760592***

: BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

Taşınmaz bilgileri; Aydın İli, Söke ilçesi, Sarıkemer Mah. 214 ada 51 parselde kayıtlı 555.03 m2 daimi irtifak hakkı, 274.47 m2 geçici irtifak hakkı alanı

Basın No: ILN02606014 #ilan.gov.tr