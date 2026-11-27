T.C.

MARMARİS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2026/440

Karar No:2026/345

Sanık MOHAMMAD BAZZI, Bassam ve Zahra Jaafar oğlu, 11/07/1995 LÜBNAN doğumlu, T.C. No: 99195824232

Mahkememizin 01/10/2026 tarihli kararı ile sanık Mohammad Bazzı hakkında yaralama suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, tehdit suçundan beraatine karar verilmiştir. Sanığın tebliğe yarar adresi tespit edilemediğinden karar tebliğ edilememiştir.

Hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31.maddesi gereğince, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde mahkememize veya eşdeğer başka yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirtilmek ve hakime onaylatılmak kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle karara itiraz edilebileceği, itiraz halinde yargılamanın CMK'nın 252/2 maddesi gereğince duruşmalı olarak tevzi kriterlerine göre belirlenecek Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılacağı, karara sanık tarafından itiraz edilmesi üzerine yeniden yapılacak yargılamada sanığın mahkumiyetine karar verilmesi halinde CMK'nın 251-252 maddeleri gereğince sonuç cezada yapılan 1/4 oranında indirimin uygulanmayacağı, mahkemenin 251'nci madde kapsamında basit yargılama usulüne göre verilen hükümle bağlı olmadığı, ancak itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hallerde 251'nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca indirim uygulanacağı, süresi içerisinde karara itiraz edilmediği takdirde kararının kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02605800 #ilan.gov.tr