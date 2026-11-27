T.C.

MARMARİS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2017/427

Karar No:2019/375

Marmaris 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 24.09.2026tarihli ek kararı ile;

Süleyman ve Naşide oğlu, 23/05/1965 İzmir doğumlu, hükümlü Kaan ÜNVEREN hakkındaMahkememizin09.05.2019 tarih ve 2017/427 Esas 2019/375 Karar sayılı ilamı ile hakaret suçundan verilen3 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin ilamın, infazının kaldığı yerden devamına karar verilmiş, sanığın adresi tespit edilemediğinden ek karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak,Ek karara karşı 7201 sayılı TK 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde mahkememize veya eşdeğer başka yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirtilmek ve hakime onaylatılmak kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle itiraz yasa yolunun açık olduğu hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.

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