2.250.000,00

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Taşıt

34NDT465 Plakalı , 2025 Model , MAN Marka , STAREX TCI TGE 3.180 Tipli , WMA08VUZ3S9005080 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Hacmi 1968 cm3 , Rengi Beyaz - İncelemesi yapılan araç üzerinde, mahallinde gerçekleştirilen fiziki kontrol, görsel inceleme ve fonksiyonel değerlendirme kapsamında aşağıdaki bulgular tespit edilmiştir:- Aracın kaporta ve dış gövde aksamında yapılan görsel inceleme neticesinde, araçta darbe, çarpma veya kaza etkisine bağlı olarak ağır hasarın olmadığı, aracın kasasında ufak eziklerin ve paslanmaların olduğu.- Aracın kapılarının açıldığı, iç mekanik ve donanım aksamında gözle tespit edilebilir herhangi bir eksiklik veya parça noksanlığı görülmediği, bununla birlikte torpido yüzeyinde lokal yüzeysel çizikler mevcut olup, koltuk ve iç döşeme elemanlarında kullanım sürecine bağlı kirlenme, aşınma ve deformasyon izlerinin olduğu.- Aracın motor kaputu açılarak gerçekleştirilen inceleme neticesinde, motor grubu ve mekanik sistem bileşenlerinde gözle tespit edilebilir herhangi bir parça eksikliği olmadığı, ancak metal esaslı mekanik aksamlar üzerinde, çevresel faktörler (nem, sıcaklık değişimi vb.) ve kullanım süresine bağlı olarak gelişmiş yüzeysel korozyon oluşumlarının olduğu,- Aracın dış yüzey boya kaplamasında yapılan inceleme neticesinde, araçta kullanım sürecine bağlı olarak gelişmiş, lokal ve yüzeysel nitelikte çiziklerin olduğu,

Araç anahtarı varruhsatı yoktur

Satışa Çıkarılan Mal - Yöntem Group Yediemin Otoparkı - Ferhatpaşa Mahallesi G 41 Sokak No.: 47-49 Ataşehir İstanbul Adresindedir