T.C. DENİZLİ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/467 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Denizliili, Merkezefendiilçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 128 ada 13 parselde kayıtlı toplam 13.090,95m² yüzölçümüne sahip taşınmazın 45,83-m²'lik mülkiyet ve 920,18-m²'lik irtifak alanı olan kısmında ve Denizliili, Merkezefendiilçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 207 ada 1 parselde kayıtlı toplam 33.160,65 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın 0,00.m²-'lik mülkiyet ve 2.485,04.m²'-lik irtifak alanı olan kısmı için kamulaştırma kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalınınkamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalının yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı/davalılar adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Denizli Adliye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesiilan olunur.

Basın No: ILN02606269 #ilan.gov.tr