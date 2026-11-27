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T.C. GEBZE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/329

DAVALILAR:

1-İlknur YILDIZ-(TCKN:17429485820)

2-Tayfun EKEN-(TCKN: 59005004216) Vasisi: YALÇIN EKEN-(TCKN: 59008004152)

Davacılar Ayşe SARKUT, Şenay SARKUT ve Şengül ACAR vekilleri tarafından mahkememize açılan "tapu iptali ve tescil" talepli davaya ilişkin olarak;

Yukarıda adı geçen şahıslar yönünden Mahkememizce yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından ön inceleme tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmekle; duruşmaya gelmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılabileceği hususu ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğden itibaren 2 hafta kesin mehil içinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri (tanık deliline dayanmış iseniz tanık listesi de dahil) mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, aksi takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususları ve ayrıca ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususunun ihtarı ile ön inceleme tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.25.11.2026

Basın No: ILN02605898 #ilan.gov.tr