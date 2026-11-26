Örnek No:55*

T.C.

HATAY

İCRA DAİRESİ

2025/310 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/310 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri :Hatay İl, Antakya İlçe, ALAATTİN Mahalle, 110 Ada, 22 Parsel sayılı tapu kayıtlarında tarla vasfıyla bulunan taşınmazın; taşınmaza ilişkin arsa, bina ve bina içerisindeki taşınırların satışı gerçekleştirilecektir. ADRES : Yeşilova Mahallesi, Yeşilova 5 Sokak No:2/1-2/2-2/3 Antakya Yüzölçümü : 5.000,29 m2Taşınmaz Değeri = 5.000,29m2 * 1.200,00 TL/m2 = 6.000.348,00TL Yapı Değeri : Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 31/01/2025 tarih ve 324799 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2025 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'e göre hesaplama yapılmıştır. 1.Yapı Değeri (2B) = 3.538,00m2 * 10.200,00TL/m2 * (1-0,15) = 30.674.460,00 TL 2.Yapı Değeri (2B) = 514,00m2 * 10.200,00TL/m2 * (1-0,15) = 4.456.380,00 TL 3.Yapı Değeri (3A) = 126,72m2 * 17.100,00TL/m2 * (1-0,15) = 1.841.875,20 TL Taşınmaz Toplam Değeri =42.973.063,00TL Dava Konusu 1/1 Hisse Değeri = 42.973.063,00TL. 1.Çiftli Hava Emiş Aspiratör (motorsuz) 2 Adet tanesi 130.000,00 TL toplam 260.000,00 TL 2. Şiftleme Makinesi1 Adet 700.000,00 TL 3.Kliner(Kütlü Klineri) 1 Adet775.000,00 TL 4.Çırçır Makinesi (Elektrik Motosuz) 80 Adet tanesi 60.000 TL toplam 4.800.000,00 TL 5.Randıman Çırçır Makinesi1 Adet 60.000,00 TL 6.Numune Alma Sondası 1 Adet 130.000,00 TL 7.Çırçır Makinesi Alt ve Üst (Helezonlu) Pamuk taşıma hattı, şiftleme makinesi ve çırçır makineleri önü pamuk taşıma bandı Komple 1.800.000,00 TL 8. 80 Tonluk Kantar 1 Adet250.000,00 TL 9.Bay Met Marka 120 Tonluk İkili Balya Pres1 Adet 2.500.000,00 TL 10. Mısır Kırma Ünitesi1 Adet 150.000,00 TL TOPLAM : 11.425.000,00 TL, - Taşınmazın, yapıların ve içindeki taşınırların toplam değeri: 54.398.063,00 TL İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Taşınmazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı olmayan alana rastladığı, sit alanı içerisinde bulunmadığı ve ruhsat kaydı bulunmadığı görülmüştür. Kıymeti: 54.398.063,00 TL KDV Oranı: %20 aşınmaza ilişkin tapu kaydında : "Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından eklenen bu parsel büyük ova koruma alanı içerisindedir." şeklinde şerh bulunmaktadır. Taşınmazın kaydında Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Metin Hatay lehine ipotek şerhi bulunmaktadır. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi uyap e satış portal üzerinden yayınlanmıştır. isinde bulunmadığı ve ruhsat kaydı bulunmadığı görülmüştür.

Kıymeti : 54.398.063,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2027 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2027 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2027 - 14:05

20/11/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02603596 #ilan.gov.tr