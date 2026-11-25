Örnek No:55*

T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

2026/3762 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3762 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, RIZAİYE/KAZIM KARABEKİR Mahalle/Köy, 1184 Ada, 8 Parsel, Bilirkişi raporun ...

Adresi : Osmaniye Merkerz Rızaiye/Kazım Karabekir M Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 240,20 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzıtaşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde kaldığı ve planda '' K1 konut alanı'' Ayrık Nizam 5 kata konut alanı olarak planlı olduğu.Taşınmazda imar planı gereği 6525 nolu sokak cephesinden yaklaşık ~55 m² lik , 6526 nolu sokaktan 25 m² lik toplamda ise ~80 m² lik kısmının yola terki olduğu görülmüştür.

Kıymeti : 8.717.085,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 14:31

20/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02603079 #ilan.gov.tr