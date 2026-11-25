Örnek No:55*

T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

2024/17603 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/17603 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Toprakkale İlçe, SAYHÜYÜĞÜ Mahalle/Köy, KÖY İÇİ Mevkii, 124 Ada, 6 Parsel, Bilirkişi ra ...

Adresi : Sayhüyüğü Köyü Köyiçi Mevkii Toprakkale/Osmaniye Toprakkale / OSMANİYE

Yüzölçümü : 171,93 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 2.2 İmar ve Yapılaşma Şartları

Taşınmazın dosyasında imar durumu ileilgili Toprakkale Belediyesi İmar Müdürlüğünden yapılan araştırmada; takdire konu taşınmazın İmar Planı dışında ve belediye mücavir alan dışında olduğu bilgisi alınmıştır. Osmaniye İl Özel İdare Müdürlüğünden yapılan araştırmada , taşınmazın Köy Yerleşim Alanında kaldığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 5.338.938,14 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 14:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 14:02

20/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02603067 #ilan.gov.tr