İ L A N
T.C. ORDU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/2158 Esas
DAVACI : MESUT ÖZTÜRK-(45142773856)
GAİP : İSMET ÖZTÜRK-(45196772034)-Noman ve Tükez'den olma, 01/02/1940 doğumlu,
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-)Davanın KABULÜNE,
2-)Ordu İli, Altınordu ilçesi, Kökenli Mahallesi, Cilt No:66, Hane No:8, BSN:25'te nüfusa kayıtlı, Noman ve Tükez'den olma, 01/02/1940 doğumlu, 45196772034 TC kimlik numaralı İsmet Öztürk'ün 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca GAİPLİĞİNE, ilanen tebliğ olunur. 05.11.2026
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