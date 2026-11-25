Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/412 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/412 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Mecidiye Mahallesi,616 ada, 25 parsel, 98,00 m² miktarlı kat mülkiyeti tesisli, Beş Katlı Kargir Apartman vasıflı ana taşınmazda kain, 23/100 arsa paylı, Bodrum Kat, (1) bağımsız bölüm nolu Meskenin tamamıdır. Adres: Mecidiye Mahallesi, Ardıç Sokak, Başak Apartmanı, No: 3, Bodrum Kat, D: 1 Beşiktaş / İSTANBUL

Kıymeti : 5.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2027 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2027 - 13:33

23/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02604461 #ilan.gov.tr