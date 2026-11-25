T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİ

İ L A N

Mahkememizin 2025/499 Esas sayılı dosyasında, hırsızlık suçundan ASÇ'ler Zeyna Hasan ve Nermin Hasan haklarında verilen dörder yıl hapis cezası ve ASÇ Zeyna Hasan müdafinin sunmuş olduğu istinaf dilekçesi, Oudaıd ve Djedjıga kızı 1977 FRANSA doğumlu Müşteki KHEMLICHE FARIDA'ya ve Ahmed ve Hayat kızı, 01/01/2006 HALEP doğumlu ASÇ ZEYNA HASAN'a tüm aramalara rağmen bulunamadıklarından tebliğ edilememiştir.

1-Hüküm özetinin Türkiye Geneli Tirajı elli binin üstünde bir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilgililer açısından hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yolunun açık olduğu İLAN OLUNUR. 24.11.2026

Basın No: ILN02604467 #ilan.gov.tr