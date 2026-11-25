İ L A N

T.C. HATAY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/433 Esas

DAVALI : HASAN FARİS

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tahkikat Duruşma Günü: 22/12/2026 günü saat: 14:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu tahkikat günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.