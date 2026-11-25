İ L A N

T.C. GÜLNAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/212 Esas

DAVALI : 1- ABDURRAHMAN DEMİR Yaylapınar Kaş Mah. Sadık Hoca Sk. No:16 Meram/ KONYA

Mahkemenizce belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü:13/01/2027günü saat: 12:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.