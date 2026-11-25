T.C. BAKIRKÖY 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90705394-2025/594-Ceza Dava Dosyası 23.11.2026

Konu :

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan yapılan yargılama sonucu sanık Engin ve Havva Handan oğlu 10.10.2001 Sakarya doğumlu Şahin TAŞKIN hakkında 213 Sayılı Yasanın 359/b madde, 5237 Sayılı Kanunun 43/1, 62/1, 58/6, 53/1-2-3 maddeleri uyarınca verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ve 213 Sayılı Yasanın 359/a-2 madde, 5237 Sayılı Kanunun 223/2-a maddesi beraatine ilişkin 14.07.2026 tarihli Gerekçeli Kararın tebliği ve 213 Sayılı Yasanın 359/a-2 maddesinden verilen beraat kararının, katılan İstanbul Defterdarlığı tarafından istinaf edildiğinin bildirilmesine ilişkin tebliğin sanığın tüm aramalara rağmen bulunmaması nedeniyle gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı tebligat kanunun 29. Maddesine göre sanık Şahin TAŞKIN'nın bilgisine emin bir şekilde ulaşabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, iki hafta içerisinde mahkememize veya sanığın bulunduğu yer itibariyle Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde ön bürolara verilecek bir dilekçe ile istinaf yasa yoluna başvurabileceği ilanen tebliğ olunur. 23/11/2026

Basın No: ILN02604483 #ilan.gov.tr