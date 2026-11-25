T.C. ARTVİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/177

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, TEDAŞ tarafından Artvin Merkez Balcıoğlu Mahallesi 125 ada 27 parsel sayılı taşınmazın Kamulaştırma bedellinin tespiti ile davacı adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Taşınmaz üzerinde hak iddia edenler tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı TEDAŞ'a karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dava dosyasına sunulması ile mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Artvin Halk Bankasında açtırılacak hesaba yatırılacağı hususu ilan olunur.