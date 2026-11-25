T.C. ALİAĞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.54487654-2023/619-Ceza Dava Dosyası 16.11.2026

İ L A N

SANIK : AHMET ÜTKÜR

T.C.Kimlik No :24326127456, Kenan ve Hatice oğlu, 06/03/1980 doğumlu.

SUÇ :Hırsızlık, İş yeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme

SUÇ TARİHİ : 21/05/2023

SUÇ YERİ : Aliağa

KARAR TARİHİ : 30/06/2026

Mahkememizin 2023/619 Esas, 2026/314 Karar sayılı ilamı ile yukarıda açık kimliği yazılı sanık Ahmet Ütkür hakkında hırsızlık suçundan TCK'nın 142/2-h, 62/1 maddeleri gereğince 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanık Ahmet Ütkür'ün işyeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan TCK'nın 116/2, 119/1-c, 62/1.maddeleri gereğince 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanık Ahmet Ütkür'ün mala zarar verme suçundan TCK'nın 151/1, 62/1.maddeleri gereğince 3 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,

Sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla; kararın sanığa 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31.maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, işbu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, istinaf merciinin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi olduğuna, iki hafta içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Aliağa 1.Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02604425 #ilan.gov.tr