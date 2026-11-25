T.C. ALANYA 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/738 Esas 24.11.2026

-İLAN METNİ-

Davacı , AYŞE CELEBE ile Davalı , ABDULLAH CELEBE arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

17/12/1950 doğumlu, davalı ABDULLAH CELEBE'e (TC:42961655356) tahkikat duruşmasının ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Davalı ABDULLAH CELEBE'e; "HMK 147/1 ve 147/2 maddeleri gereğince, belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmanız gerektiğini, geçerli bir özrünüz bulunmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK'nun 150. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği hususu tarafınıza ihtar olunur" ihtaratı ekli; (tahkikat duruşma tarihi: 05/02/2027 günü saat:09:15) tahkikat duruşma gününü bildirir tebligatın HMK 147/2 maddesi ve HMK 186/1 maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

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