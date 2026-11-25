AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ

1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen idaremiz mülkiyetindeki muhtelif mahallelerde bulunan arsalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/ a maddesi gereğince kapalı teklif (artırma usulü) hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla satılacaktır.

2- İhale konusu taşınmazlara ait toplam muhammen bedel ve geçici teminat miktarı şu şekildedir:

Sıra Mahalle Ada Parsel M2 Nitelik Kat KAKS TAKS Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Saati 1 Taşpazar 7408 1 7799,96 Arsa 6 1,00 0,60 150.000.000,00 4.500.000,00 14:00 2 Taşpazar 7408 2 6735,96 Arsa 6 1,00 0,60 125.000.000,00 3.750.000,00 14:04 3 Taşpazar 6074 9 5726,4 Arsa 6 1,00 0,60 105.000.000,00 3.150.000,00 14:08 4 Taşpazar 6074 10 5726,4 Arsa 6 1,00 0,60 110.000.000,00 3.300.000,00 14:12 5 Taşpazar 6074 11 5729,39 Arsa 6 1,00 0,60 125.000.000,00 3.750.000,00 14:16 6 Taşpazar 5230 18 3199 Arsa 6 1,00 0,60 68.000.000,00 2.040.000,00 14:20 7 Taşpazar 5230 19 3035 Arsa 6 1,00 0,60 65.000.000,00 1.950.000,00 14:24 8 Tacin 4687 2 6431 Arsa 5 2.00 0,60 270.000.000,00 8.100.000,00 14:28 9 K. Bölcek 4432 2 8527 Arsa 8 2,40 0,60 150.000.000,00 4.500.000,00 14:32 10 Zafer 6603 1 13821,54 Arsa 6 1,00 0,60 69.100.000,00 2.073.000,00 14:36 11 Zafer 6604 1 14761,38 Arsa 6 1,00 0,60 73.800.000,00 2.214.000,00 14:40 12 Zafer 6605 1 12124,88 Arsa 6 1,00 0,60 60.600.000,00 1.818.000,00 14:44 13 Zafer 6612 1 11670,84 Arsa 6 1,00 0,60 58.350.000,00 1.750.500,00 14:48 14 Zafer 6613 1 11033,12 Arsa 6 1,00 0,60 55.200.000,00 1.656.000,00 14:52 15 Zafer 6614 1 18037,26 Arsa 4 0,60 0,60 81.150.000,00 2.434.500,00 14:56 16 Zafer 6615 1 8631,4 Arsa 6 1,00 0,60 43.150.000,00 1.294.500,00 15:00 17 Zafer 6628 1 5638,94 Arsa 2 0,50 0,50 24.250.000,00 727.500,00 15:04 18 Zafer 6629 1 13409,58 Arsa 6 1,00 0,60 67.050.000,00 2.011.500,00 15:08 19 Zafer 6630 1 14005,74 Arsa 6 1,00 0,60 70.000.000,00 2.100.000,00 15:12 20 Zafer 6631 1 17996,76 Arsa 4 0,60 0,60 81.000.000,00 2.430.000,00 15:16 21 Zafer 6632 1 17037,07 Arsa 4 0,60 0,60 76.700.000,00 2.301.000,00 15:20 22 Zafer 6633 1 12943,57 Arsa 6 1,00 0,60 64.700.000,00 1.941.000,00 15:24 23 Zafer 6634 1 5372,45 Arsa 6 1,00 0,60 26.850.000,00 805.500,00 15:28 24 Zafer 6636 1 7677,01 Arsa 2 1,00 0,60 33.000.000,00 990.000,00 15:32 25 Zafer 6637 1 11492,3 Arsa 6 1,00 0,60 57.500.000,00 1.725.000,00 15:36 26 Zafer 6638 1 10468,65 Arsa 6 1,00 0,60 52.350.000,00 1.570.500,00 15:40 27 Zafer 6639 1 14923,61 Arsa 6 1,00 0,60 74.600.000,00 2.238.000,00 15:44 28 Zafer 6641 1 9881,92 Arsa 6 1,00 0,60 49.400.000,00 1.482.000,00 15:48 29 Bahçesaray 8200 1 5015,5 Arsa (Sanayi Alanı) -- 0,50 0,50 50.000.000,00 1.500.000,00 15:52 30 Paşacık 7426 2 4824,56 Arsa 8 1,40 0,60 120.000.000,00 3.600.000,00 15:56 31 Ereğlikapı 5442 1 8454 Arsa 4 ve 6 1,20-1,80 0,30 169.000.000,00 5.070.000,00 16:00 32 Ereğlikapı 5439 5 3714 Arsa 6 1,80 0,30 74.000.000,00 2.220.000,00 16:04 33 Ereğlikapı 5437 2 1278 Arsa 4 1,20 0,30 19.000.000,00 570.000,00 16:08 34 Ereğlikapı 5437 3 1346 Arsa 4 1,20 0,30 20.000.000,00 600.000,00 16:12 35 Ereğlikapı 5437 4 1616 Arsa 4 1,20 0,30 24.000.000,00 720.000,00 16:16

İstekliler; Ayrıca İdarenin elektronik adresinden ( "aksaray bel.tr" ) bilgi temin edilebilecektir.

3- İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

a) İhale usulü: İhale, 08.09.1993 tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesi uyarınca, 36–37- 40–43'üncü maddelerde belirtilen hükümler doğrultusunda kapalı teklif usulü (artırma) ile yapılacaktır.

b) İhalenin yapılacağı adres: Aksaray Belediyesi (Yeni Hizmet Binası) Bodrum kat Konferans Salonu

c) Son teklif verme tarihi ve saati: 22-12-2026 Salı SAAT 12.00

d) İhale tarihi ve saati: 22-12-2026 Salı Saat: 14.00 Belediyemiz encümeni tarafından yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni serbesttir.

e) İhale komisyonu toplantı yeri: Aksaray Belediyesi (Yeni Hizmet Binası) Bodrum Kat Konferans Salonu

f) İhaleye ilişkin şartname Mali hizmetler müdürlüğünden temin edilebilir. ( Şartname temini bedelsizdir.)

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

(1) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi

(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,



b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

(2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin, son durumumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

c) Teklif mektubunu,

d) Geçici teminatı: Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeler

e) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini,

f) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi

5- Tekliflerin verileceği tarih, saat, yer ve şekli:

a) Teklifler en geç 22-12-2026 Salı günü saat 12.00' ye kadar Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır).

b) Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarları; Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.

6- Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir;

Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %40'ı peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 5 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.

7- İhale konusu taşınmazların satışından KDV alınmayacaktır.

İlan Olunur.

Basın No: ILN02603292 #ilan.gov.tr