Örnek No:55*

T.C. NEVŞEHİR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/180 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/180 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Sümer Mahallesi, 1036 Ada, 31 Parsel. Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 4.192,77 m² yüz ölçümüne sahip olduğu, Bağ niteliğinde olduğu görülmüştür. Taşınmaz her ne kadar bağ vasfında gözükse de imar planı içerisinde olması belediye hizmetlerinden faydalanabilecek konumda olması sebebiyle arsa olarak değerlendirilmiştir. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı, boş arsa vasfında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın önünden imar yolu geçtiği ancak imar yolunun henüz yapılmadığı görülmüştür. Taşınmazın arazisi orta eğimli topografyaya sahiptir. Bu taşınmazın yakın çevresinde yapılaşmanın olmadığı görülmüştür. Taşınmaz her türlü belediye hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır. Taşınmaz çevresinde sanayi tesisleri, petrol ofisi ve boş arsalar bulunmaktadır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında gelişme konut alanına ve yola isabet etmektedir. Taşınmaz kuş uçuşu olarak Necip Fazıl Kısakürek Bulvarına 930 metre, Nevşehir Valiliğine 3340 metre mesafedir.

Adresi : Sümer Mahallesi, 1036 Ada, 31 Parsel Merkez / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 4.192,77 m2

İmar Durumu: 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında gelişme konut alanına ve yola isabet etmektedir.

Kıymeti : 4.612.047,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 11:25

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Sümer Mahallesi, 951 Ada, 17 Parsel. Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 2.098,55 m² yüz ölçümüne sahip olduğu, Bağ niteliğinde olduğu görülmüştür. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür. Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır. Yerleşim yerlerine orta uzak konumda olup yakın çevresinde boş araziler ve bağ evleri olduğu görülmüştür. Taşınmaz imar planı dışındadır. Taşınmaz kuş bakışı Aksaray-Nevşehir yoluna 1550 metre mesafedir. Taşınmazınbağ vasfını kaybettiği, üzerinde ekonomik değeri bulunmayan ağaçlar olduğu görülmüştür. Yerinde yapılan incelemede üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı bulunmamaktadır. Kıraç tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Toprak yapısı itibariyle erozyon, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan normal derinlikte, kumlu-tınlı bünyeye sahip mutlak tarım arazisidir. Ortalama %2-4 eğime sahip halihazırda hozan durumunda olduğu görülmüştür.

Adresi : Sümer Mahallesi, 951 Ada, 17 Parsel Merkez / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 2.098,55 m2

İmar Durumu: Taşınmaz imar planı dışındadır.

Kıymeti : 419.710,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 12:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 12:25

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İli, Merkez İlçesi, 2000 Evler Mahallesi, 660 Ada, 2 Parsel. Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 6.142,89 m² yüz ölçümüne sahip olduğu, Tarla niteliğinde olduğu görülmüştür. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür. Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmaktadır. Yerleşim yerlerine yakın konumda olup yakın çevresinde boş araziler ve hayvan barınakları olduğu görülmüştür. Taşınmaz imar planı dışındadır. Taşınmaz kuş bakışı Nevşehir Kayseri yoluna 1360 metre, Nevşehir Öğretmen Evine 1540 metre,Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversite kampüs girişine 1950 mesafededir. Yerinde yapılan incelemede üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı bulunmadığı, kıraç tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Toprak yapısı itibariyle erozyon, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan normal derinlikte, kumlu-killi bünyeye sahip mutlak tarım arazisidir. Ortalama %1-2 eğime sahip olduğu, halihazırda anız durumda olduğu görülmüştür.

Adresi : 2000 Evler Mahallesi, 660 Ada, 2 Parsel Merkez / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 6.142,89 m2

İmar Durumu: Taşınmaz imar planı dışındadır.

Kıymeti : 4.914.312,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 14:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02602203 #ilan.gov.tr