2.750.000,00

1

Taşıt

34TC6724 Plakalı , 2021 Model , VOLKSWAGEN Marka , DMZ022811 Motor No'lu , WV2ZZZ7HZNH030385 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Keşif günü, Aracın kapılarının açık olduğu ve motor kaputu açılarak gözle inceleme yapılmış motor ve şanzıman aksamının yerinde olduğu, aracın çalışıp çalışmadığı kontrol edilmek istenildiğinde aracın anahtarları olmadığı için çalıştırılamadığı, aracın yürür vaziyette olup olmadığı tespit edilememiştir. Aracın anahtarının yediemin otoparkında mevcut olmaması sebebi ile aracın kilometresi kontrol edilememiş ve fotoğraflandırılamamıştır. Motor numarasının motor alt kısımda olmasından dolayı gözle tespit yapmak mümkün olmamıştır, Aracın Şasi numarasının kontrolü ön camda çakılı olan künyesinden tespit edilerek rapora yazılmıştır. Araç üzerinde yapılan genel incelemede, sağ sol yan camlarının sağlam, arka camın sağlam olduğu, sağ aynanın sağlam, sol dış aynanın sağlam olduğu, Sağ farının sağlam, sol farının sağlam olduğu, sağ arka stop lambasının sağlam, sol arka stop lambasının sağlam olduğu, jant ve lastiklerinin iyi olduğu görüldü. Aracın bilgi ekranından 189349 kilometrede olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak sağ ve sol ön koltuk döşemelerinin iyi olduğu, arka koltukların iyi olduğu, ön konsol iyi olduğu, iç plastik aksamlarının iyi olduğu, Teybinin yerinde olduğu, stepne lastiğinin görülemediği, araç çalıştırılamadığı için beyninde ve Sensörlerinde sorun olup olmadığı tespit edilemedi.Otopark yetkili tarafından verilen bilgiye göre aracın ruhsatının olmadığı, anahtarlarının olmadığı, ön ve arka plakasının olduğu belirtilmiştir. Aracın ön camının çatlak olduğu, üzerinde değişen parça kontrolünün yapılamadığı, bazı parçaların onarılarak boyanmış olduğu aracın kupa boyasının muhtelif yerlerinde çiziklerinin, eziklerin olduğu, genel olarak aracın kondisyonunun ve görünümünün emsallerine göre normal olduğu, aracın bu hali ile motorlu taşıt vasfı taşıdığı görüldü. Tespite konu aracın otoparka ta yatma süresi göz önünde bulundurularak çalıştırılmadan ve hareket ettirilmeden önce motor yağı, motor sıvısı, hidrolik sıvısı, motor mekaniği, yürüyen mekanik ve lastik bakımlarının yapılması önerilir.